Реставрацию особняка Веге продолжат на Октябрьской набережной

Особняк был построен в конце XIX века в стиле эклектики на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге.

В Петербурге продолжаются реставрационные работы в особняке Веге, расположенном на Октябрьской набережной. Здание является памятником архитектуры регионального значения. Пресс-служба компании Setl Group, финансирующей реставрацию, сообщает, что с приходом весны специалисты начнут восстанавливать фасады и продолжат работу над парадной лестницей, украшенной витражами и кариатидами.

Особняк был построен в конце XIX века в стиле эклектики на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Компания получила здание в аварийном состоянии. Первый этап реставрации включал противоаварийные мероприятия, в том числе восстановление крыши, что позволило защитить интерьеры. Реставрационные работы стартовали весной прошлого года. Планируется, что после завершения реставрации особняк будет приспособлен для современного использования в соответствии с проектом, одобренным КГИОП.

Зимой контур здания закрыт, а основные работы перемещены в мастерские скульпторов и художников, где ведется работа с моделями лепного декора. В частности, специалисты занимаются восстановлением кариатид, некогда украшавших парадную лестницу. В мастерских Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица реставрируют демонтированные живописные потолки.

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Фото: Setl Group