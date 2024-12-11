Вторую сцену МДТ в Петербурге построят за счет федерального бюджета

Российские власти расширили список крупных проектов, финансируемых в рамках государственных программ и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Российские власти расширили список крупных проектов, финансируемых в рамках государственных программ и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), добавив в него строительство новой сцены для Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Кроме второй сцены для МДТ, в перечень вошли работы по строительству железнодорожной станции Крымской железной дороги "Семь Колодезей", возведение депозитарно-реставрационного и выставочного центра в Малом Знаменском и Колымажном переулках в Москве, а также строительство и реконструкция детского лагеря "Солнечный" в составе Международного детского центра "Артек" в Крыму.

Эти проекты будут находиться под контролем правительства для предотвращения нарушений и повышения эффективности использования бюджетных средств и ресурсов ФНБ.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация залов Шереметевского дворца завершается в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга