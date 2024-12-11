Реставрация залов Шереметевского дворца завершается в Петербурге

Реставрация Белого зала дворца завершилась в 2023 году.

Завершается реставрация Аванзала, Танцевального зала, Арьергардного зала и артистических комнат Дворца Шереметевых, находящегося на набережной Фонтанки, 34. Работы ведутся по заказу Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, подведомственного Комитету по культуре.

Перед началом реставрации стены залов находились в неудовлетворительном состоянии: они были загрязнены, покрылись трещинами, а декоративная лепнина потеряла свою четкость из-за многочисленных слоев краски. Дубовый паркет в Аванзале и Арьергардном зале был изношен в зонах интенсивного движения.

В рамках реставрационных работ специалисты аккуратно сняли поздние слои краски со стен, вернув им первоначальное цветовое оформление. Были восстановлены утраченные фрагменты лепного декора, обновлены исторические окна, двери и подоконники. Помимо этого, в Аванзале и Арьергардном зале провели консервацию живописных элементов, найденных в процессе реставрации. Реставрация Белого зала дворца завершилась в 2023 году.

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Фото: Telegram / Александр Беглов