Строительство продолжения набережной Макарова оценили почти в 10 млрд рублей

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 20 марта 2025 года.

Петербургские власти объявили тендер на реализацию крупного инфраструктурного проекта в Василеостровском районе — строительство продолжения набережной Макарова с мостовым переходом через реку Смоленку.

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, стоимость первой очереди проекта, охватывающей участок от 2-й линии Васильевского острова до транспортной развязки через остров Серный, составляет 9,9 миллиарда рублей. Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 20 марта 2025 года, а итоги конкурса планируют подвести 25 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на капремонт Кронверкского моста выделят 200 млн рублей.

Фото: КРТИ (архив)