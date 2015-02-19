На капремонт Кронверкского моста выделят 200 млн рублей

Рабочую документацию необходимо разработать не позднее конца мая 2025 года, а строительные работы должны быть завершены к декабрю этого же года.

СПб ГБУ "Мостотрест" объявил тендер на капитальный ремонт Кронверкского моста через Кронверкский пролив, информация о котором появилась 18 февраля на сайте госзакупок.

Согласно документации, стоимость работ составляет 196,6 млн рублей. В рамках проекта планируется разработка рабочей документации и завершение ремонта объекта культурного наследия. Подрядчику предстоит привести конструкцию в соответствие с действующими строительными нормами и требованиями безопасности. Рабочую документацию необходимо разработать не позднее конца мая 2025 года, а строительные работы должны быть завершены к декабрю этого же года.

Среди ключевых требований — обеспечение техники безопасности, соблюдение норм противопожарной защиты и привлечение квалифицированных специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что состояние бомбоубежищ в Петербурге проверят за 72 млн рублей.

Фото: Правительство Петербурга (архив)