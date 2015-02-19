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На капремонт Кронверкского моста выделят 200 млн рублей
Сегодня, 16:36
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На капремонт Кронверкского моста выделят 200 млн рублей

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Рабочую документацию необходимо разработать не позднее конца мая 2025 года, а строительные работы должны быть завершены к декабрю этого же года.

СПб ГБУ "Мостотрест" объявил тендер на капитальный ремонт Кронверкского моста через Кронверкский пролив, информация о котором появилась 18 февраля на сайте госзакупок.

Согласно документации, стоимость работ составляет 196,6 млн рублей. В рамках проекта планируется разработка рабочей документации и завершение ремонта объекта культурного наследия. Подрядчику предстоит привести конструкцию в соответствие с действующими строительными нормами и требованиями безопасности. Рабочую документацию необходимо разработать не позднее конца мая 2025 года, а строительные работы должны быть завершены к декабрю этого же года.

Среди ключевых требований — обеспечение техники безопасности, соблюдение норм противопожарной защиты и привлечение квалифицированных специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что состояние бомбоубежищ в Петербурге проверят за 72 млн рублей.

Фото: Правительство Петербурга (архив)

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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