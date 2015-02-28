Состояние бомбоубежищ в Петербурге проверят за 72 млн рублей

Власти Петербурга приняли решение провести оценку состояния объектов гражданской обороны, предназначенных для защиты жителей от возможных угроз, включая применение оружия массового поражения, использование токсичных веществ, а также природные катастрофы, о чем свидетельствуют тендеры, размещённые на портале госзакупок, пишет Neva.Today.
Так, в Выборгском районе было объявлено сразу семь конкурсов общей стоимостью 18,6 млн рублей. В Пушкинском районе на аналогичные цели планируется направить 1,9 млн рублей, в Петроградском – 20,4 млн рублей, в Василеостровском – 18 млн рублей, в Адмиралтейском – 11,2 млн рублей, в Московском – 2 млн рублей. Победители торгов обязаны оценить текущее состояние помещений и инженерных сетей, составить перечень выявленных недостатков, подготовить заключение о текущем состоянии убежищ, а также разработать сметы на капитальный ремонт либо обосновать невозможность восстановления объектов.
Техзадание включает таблицу с указанием адресов расположения убежищ, их площади, объема и других характеристик. Примечательно, что ранее в администрации города утверждали, что информация об объектах гражданской обороны является конфиденциальной.
Работы по оценке состояния убежищ должны завершиться до конца мая. Впоследствии будет принято решение о том, какие объекты подлежат ремонту, а какие уже непригодны для использования. После этого последуют новые закупки, направленные на поиск подрядчиков для проведения ремонтных работ. Средства на эти цели выделяются городом.
Ранее мы сообщили о том, что осенью дороги на намыве Васильевского острова передадут Петербургу.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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