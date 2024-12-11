Осенью дороги на намыве Васильевского острова передадут Петербургу

Строят 15 километров проезжей части.

На намыве Васильевского острова в Петербурге к концу года достроят 15 километров дорог. В сентябре их передадут ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства".

По данным портала госзакупок, в настоящее время на намывные территории ищут уборщиков: объявлен конкурс на оказание услуг по содержанию объекта "Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. 1 этап". Стартовая стоимость контракта составляет 10,5 млн рублей.

Победитель должен будет обслуживать 106,8 тыс. "квадратов" проезжей части и 14,3 тыс. "квадратов" тротуаров. Уборку разделили на два периода – зиму и лето.

Ранее на Piter.TV: новый автобусный маршрут на намыве Васильевского острова планируют запустить в 2025 году.

Фото: Piter.TV