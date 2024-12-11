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Осенью дороги на намыве Васильевского острова передадут Петербургу
Сегодня, 8:58
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Осенью дороги на намыве Васильевского острова передадут Петербургу

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Строят 15 километров проезжей части.

На намыве Васильевского острова в Петербурге к концу года достроят 15 километров дорог. В сентябре их передадут ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". 

По данным портала госзакупок, в настоящее время на намывные территории ищут уборщиков: объявлен конкурс на оказание услуг по содержанию объекта "Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. 1 этап". Стартовая стоимость контракта составляет 10,5 млн рублей. 

Победитель должен будет обслуживать 106,8 тыс. "квадратов" проезжей части и 14,3 тыс. "квадратов" тротуаров. Уборку разделили на два периода – зиму и лето. 

Ранее на Piter.TV: новый автобусный маршрут на намыве Васильевского острова планируют запустить в 2025 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: намыв васильевского острова, строительство дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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