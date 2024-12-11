Новый автобусный маршрут на намыве Васильевского острова планируют запустить в 2025 году

Кроме того, ГКУ "Организатор перевозок" рассматривает возможность запуска нового маршрута на Союзный проспект.

В 2025 году в Петербурге собираются открыть новый автобусный маршрут на намыве Васильевского острова. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил директор "Организатора перевозок" Денис Усанов.

Уже запущен маршрут 220, но он проходит кольцевым путем по району. Новый маршрут будет идти от "Приморской" и станет более прямолинейным и эффективным. Кроме того, ГКУ "Организатор перевозок" рассматривает возможность запуска нового маршрута на Союзный проспект.

Некоторые маршруты могут измениться в этом году в Красносельском районе, где запланировано открытие новой станции метро. Денис Усанов подчеркнул, что открытие метро предоставляет больше возможностей для оптимизации маршрутов.

Ранее петербуржцы смогут загружать льготные проездные в виртуальный "Подорожник".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)