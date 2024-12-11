Петербуржцы смогут загружать льготные проездные в виртуальный "Подорожник"

Таким образом, школьники, студенты и другие категории льготников смогут продлить свой проездной билет непосредственно в своём смартфоне, минуя посещение касс.

Более 20 тыс. жителей Санкт-Петербурга пользуются виртуальным "Подорожником" для оплаты проезда в общественном транспорте. В этом году в мобильное приложение планируется добавить функцию загрузки льготных проездных билетов. Об этом рассказал директор "Организатора перевозок" Денис Усанов в беседе с "Петербургским дневником".

"Мы продолжаем дорабатывать мобильное приложение и скоро запустим его. Сначала виртуальный "Подорожник" будет поддерживать все типы проездных билетов, за исключением льготных. Мы планируем внедрить возможность использования льготных проездных до конца текущего года. Таким образом, школьники, студенты и другие категории льготников смогут продлить свой проездной билет непосредственно в своём смартфоне, минуя посещение касс.

Тестирование виртуального "Подорожника" началось осенью прошлого года. В мобильном приложении можно пополнить баланс проездного билета, оплатить поездку, приложив смартфон к валидатору в наземном транспорте или турникету в метро, отслеживать срок действия пересадочного тарифа. Приложение доступно для скачивания владельцам Android-смартфонов в магазине RuStore, а для пользователей iPhone — в App Store.

Проездные билеты "Подорожник" использовались для оплаты 673 миллионов поездок в прошлом году, что составляет 38,8% от общего количества. Оплата банковскими картами составила 325 миллионов поездок — 18,9% от всех транспортных поездок. 678 миллионов поездок, или 39,2% от общего количества, совершили льготные пассажиры: школьники, студенты, пенсионеры. Проезд по разовым тарифу наличными был оплачен 25,6 миллиона раз, что составляет 1,5% от всех поездок. QR-код использовали для оплаты поездки 55 тысяч раз, а 26,9 миллиона поездок совершили льготники из Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что карту "Подорожник" используют почти 40% пассажиров в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга