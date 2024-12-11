Карту "Подорожник" используют почти 40% пассажиров в Петербурге

Что касается использования банковских карт, то в 2024 году их применение увеличилось на 27% по сравнению с 2023 годом.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" провело анализ пассажиропотока в общественном транспорте Северной столицы за 2024 год.

Результаты анализа показали, что 98,5% пассажиров предпочитали оплачивать проезд с помощью электронных билетов или банковских карт. При этом карта "Подорожник" использовалась для совершения более 673 миллионов поездок, что составило 38,8% от общего числа.

Карта "Подорожник" остаётся наиболее востребованным проездным билетом в Санкт-Петербурге. Впервые выпущенная в 2011 году, эта карта разошлась тиражом более 19 миллионов экземпляров.

Большинство пассажиров выбирают современные и удобные электронные методы оплаты. Около 40% из них предпочитают карту "Подорожник". Что касается использования банковских карт, то в 2024 году их применение увеличилось на 27% по сравнению с 2023 годом: количество поездок, оплаченных банковской картой, выросло с 256 миллионов до 325 миллионов. Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул высокую степень самоорганизации и ответственности горожан, отметив, что в 2024 году лишь 4% пассажиров ездили без билета.

Ранее мы сообщили о том, что специальные места для заказа такси утвердят в Пулково.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга