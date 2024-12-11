Специальные места для заказа такси утвердят в Пулково

К постановлению прилагается схема, на которой отмечены зоны для такси.

В Петербурге вводят ограничения на зоны для вызова и ожидания такси в аэропорту Пулково. Теперь пассажиры смогут заказать такси только в специально отведённых местах, информирует городской комитет по транспорту.

Согласно проекту постановления комитета, воспользоваться услугами такси в Пулково можно будет у специальных стоек на первом этаже пассажирского терминала, расположенных после зоны таможенного контроля.

К постановлению прилагается схема, на которой отмечены зоны для такси. Ранее конкретных мест для заказа машин не существовало.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском Пулково подорожала парковка.

Фото: Piter.TV; комитет по транспорту Петербурга