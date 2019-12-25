В Пулково Аэрофлот открыл стойку для многодетных семей

Они смогут пройти без очереди в зону досмотра.

Аэрофлот открыл стойку для многодетных семей в петербургском аэропорту Пулково. Воспользоваться стойкой №41 на внутренних рейсах могут пассажиры с тремя и более детьми, из которых хотя бы один ребёнок младше 12 лет. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Многодетным путешественникам помогут сдать багаж, оформить детскую коляску до борта, получить посадочные талоны и пройти без очереди в зону досмотра. Также таким семьям доступен приоритетный проход на предполётном досмотре и приоритетная посадка в самолёт на стойке для бизнес-класса.

Первая стойка Аэрофлота для многодетных была открыта в апреле 2026 года в аэропорту Шереметьево. За шесть месяцев сервисом воспользовалось более 4,4 тыс. многодетных семей, это более 21,9 тыс. пассажиров. Теперь на очереди — сибирский хаб Группы "Аэрофлот" в Красноярске.

Ранее мы рассказывали, что в Пулково пассажиры смогут взвешивать багаж в петербургских котах.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)