Более 30 рейсов задерживаются в Пулково 11 ноября после атак БПЛА на Ленобласть

Были задержаны рейсы на Москву, Калининград и Самару.

Количество задержанных либо отмененных вылетов в воздушной гавани Санкт‑Петербурга достигло 33 рейсов. Среди затронутых направлений — Сыктывкар, Самара, Сочи, Архангельск, Владикавказ, Казань, Грозный, Краснодар, Нижнекамск, Волгоград и другие города. Кроме того, задержаны шесть рейсов в Москву и два — в Калининград.

Росавиация объявила в 0:47 о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в Пулково. С 7:13 аэропорт возобновил работу — прием и выпуск рейсов шли по согласованию с профильными органами. В 7:27 ограничения официально сняли полностью.

Как отметили в пресс-службе петербургского аэропорта, в связи с ранее действовавшими временными ограничениями на использование воздушного пространства Петербурга сохраняется необходимость корректировки расписания полётов. Возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов.

Ранее мы сообщали, что в Пулково изменился порядок досмотра бортового питания.

Фото: Piter.TV