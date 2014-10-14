В Пулково изменился порядок досмотра бортового питания

С марта вступили в силу новые требования транспортной безопасности, согласно которым досмотр бортового питания теперь может проводиться только на территории аэропорта.

В петербургском аэропорту Пулково продолжается обслуживание авиарейсов с предоставлением бортового питания, несмотря на распространяющуюся в СМИ информацию о возможных сбоях. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, поставщики по-прежнему работают, однако с весны 2025 года процедура досмотра провизии претерпела изменения.

С марта вступили в силу новые требования транспортной безопасности, согласно которым досмотр бортового питания теперь может проводиться только на территории аэропорта. Ранее проверка могла осуществляться на сторонних объектах, но теперь это запрещено федеральным законодательством.

В соответствии с новыми нормами, один из поставщиков уже оборудовал цех по сборке и досмотру провизии непосредственно в пределах контролируемой зоны аэропорта. Второй поставщик пока располагается за территорией Пулково, однако может использовать существующие контрольно-пропускные пункты для доставки питания с соблюдением всех требований.

Большинство авиакомпаний, базирующихся в петербургском аэропорту, уже скорректировали логистику и подтвердили, что обеспечивают рейсы необходимым набором питания в обновлённом порядке.

В Пулково подчёркивают, что все меры направлены на усиление безопасности и не скажутся на качестве обслуживания пассажиров.

Ранее стало известно, что между Петербургом и Гаваной могут запустить прямые рейсы.

Фото: Piter.tv