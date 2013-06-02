Между Петербургом и Гаваной могут запустить прямые рейсы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес озвучил эту инициативу во время визита в Россию.

Прямые авиаперелеты между Петербургом и гаванской столицей Кубы могут появиться в ближайшем будущем. Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес озвучил эту инициативу во время визита в Россию, сообщило агентство РИА Новости.

Диас-Канель подтвердил, что ведутся обсуждения вариантов запуска регулярных рейсов между этими городами, обозначив интерес обеих сторон к налаживанию воздушного транспортного коридора.

Кубинский лидер прибыл в Северную столицу России 4 мая, где встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Встречу организовали в аэропорту Пулково, куда главу делегации лично встречал городской руководитель.

После завершения переговоров с петербургским руководством президент Кубы отправился в Москву, где принял участие в официальных мероприятиях, приуроченных к юбилеям: 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и 65-летию восстановления дипломатических связей между Кубой и Российской Федерацией.

Ранее мы сообщили о том, что у Блокадного трамвая в Петербурге состоялась патриотическая акция.

Фото: Piter.TV