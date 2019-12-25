Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург в преддверии 9 Мая

Визит высокопоставленного гостя проходит по приглашению президента России Владимира Путина.

В Санкт-Петербург в преддверии Дня Победы прилетел президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Как рассказали в Смольном, президента в Пулково встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Визит высокопоставленного гостя проходит по приглашению президента России Владимира Путина. В честь приезда товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса были исполнены гимны России и Республики Куба.

Для нас очень важно, что Ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты – братья Альдо и Хорхе Виво. Они – наши герои. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Беглов поблагодарил кубинского лидера за участие в состоявшейся 3 мая торжественной церемонии возложения венков к Мемориалу Советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны.

Президент Республики Куба и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Мигель Диас-Канель Бермудес также примет участие в памятных и культурных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Также с 4 по 16 мая Санкт-Петербург принимает делегацию школьников из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в рамках специальной программы, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: официальный сайт администрации Петербурга