Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург в преддверии 9 Мая

В Санкт-Петербург в преддверии Дня Победы прилетел президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Как рассказали в Смольном, президента в Пулково встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Визит высокопоставленного гостя проходит по приглашению президента России Владимира Путина. В честь приезда товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса были исполнены гимны России и Республики Куба.
Для нас очень важно, что Ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты – братья Альдо и Хорхе Виво. Они – наши герои.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Беглов поблагодарил кубинского лидера за участие в состоявшейся 3 мая торжественной церемонии возложения венков к Мемориалу Советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны.
Президент Республики Куба и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Мигель Диас-Канель Бермудес также примет участие в памятных и культурных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Также с 4 по 16 мая Санкт-Петербург принимает делегацию школьников из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в рамках специальной программы, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: официальный сайт администрации Петербурга
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