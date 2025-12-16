Хегсет не исключил никаких вариантов действий в отношении президента Кубы

В Пентагоне оценили американские военные планы по Кубе.

Шеф Пентагона Пит Хегсет ответил на вопрос журналистов о возможности американской военной операции в отношении руководства из Гаваны. Иностранный эксперт заметил, что его ведомство рассматривает различные варианты действий на Кубе. Пресса задала уточняющий вопрос о том, остается ли для Вашингтона вариант с устранением политического лидера Кубы среди рассматриваемых американскими военнослужащими сценариев. Пит Хегсет пояснил, что есть все варианты развития ситуации на "все случаи".

Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, чего хочет верховный главнокомандующий, президент США. Пит Хегсет, глава Пентагона

Хегсет: США не намерены принимать беженцев с Ближнего Востока из-за войны.

Фото: YouTube / C-SPAN