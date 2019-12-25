Хегсет: США не намерены принимать беженцев с Ближнего Востока из-за войны

В Пентагоне сообщили о том, что такую задачу могут взять на себя страны Персидского залива.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не намерена принимать на территории США беженцев с Ближнего Востока. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал во время брифинга с журналистами во Флориде. Иностранный чиновник из военного министерства заметил, что такими действиями могут заниматься страны региона.

Полагаю, можно с уверенностью сказать, что волны беженцев с Ближнего Востока в США не планируется, поскольку президент еще давно указал на то, что есть много стран в регионе, которые смогут предоставить подобную поддержку в случае необходимости. Определенно, мы не планируем ничего подобного. Пит Хегсет, шеф Пентагона

