Глава США рассказал о просьбе Пакистана.

Американская администрация пр президент е-республиканце Дональде Трампе приняла решение приостановить операцию Project Freedom по организации транзита гражданских судов через акваторию Ормузского пролива до получения информации о том, что переговоры по сделке с иранским руководством могут успешно завершиться, а международное соглашение с Тегераном будет заключено. Соответствующее заявление сделал сам лидер Белого дома через собственный аккаунт в социальной сети Truth Social. Иностранный политический лидер добавил, что Вашингтон получил подобныйзапрос со стороны "Пакистана и других стран".

Мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя полная блокада останется, Project Freedom (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли завершить и подписать соглашение. Дональд Трамп, глава США

