Bloomberg: США могут применить против Ирана гиперзвуковое оружие

Западные СМИ пишут о том, что Белый дом думает о направлении ракет Dark Eagle на Ближний Восток.

Центральное командование Вооруженных сил США попросило отправить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного использования такого оружия против иранского руководства. Соответствующими данными с журналистами поделились представители западного информационного агентства The Bloomberg, ссылающегося в публикации на собственные источники. Иностранные журналисты отметили в статье, что в случае одобрения запроса речь пойдет о первом подобном случае, когда Вашингтон развернет собственные гиперзвуковые ракеты на геополитической арене.

По данным авторов материала, Центральное командование США обосновало свою просьбу тем, что Исламская республика переместила собственные пусковые установки за пределы досягаемости баллистической ракеты Precision Strike Missile американского производства с дальностью поражения более 300 миль (примерно 482 километров), на что указал источник СМИ. Эксперт пояснил, что решение о развертывании гиперзвукового оружия при проведении операции против Ирана все еще не принято местным руководством.

