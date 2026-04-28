Иностранный специалист объяснил, что Украина больше не находится в приоритетах Белого дома.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе полностью забыла о необходимости поддерживать украинское руководство.Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала журналиста Джорджа Гэллоуэя сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Украина просто исчезла из списка приоритетов. Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что на прошлой неделе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в США предупредил о том, что Белый дом рискует остаться без своих высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время вооруженного конфликта против Ирана. По оценке западных экспертов, восстановление запасов Пентагона может растянуться на несколько лет.

