Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: военные отказали Трампу в ядерном ударе по Ирану

Американец сообщил о том, какой ответ президент США получил на свой план по нападению на Иран с ядерным оружием.

Американские военнослужащие отказали президенту-республиканцу Дональду Трампу в нанесении ядерного удара по иранской территории. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный специалист уверен, что столь непредсказуемая стратегия со стороны Вашингтона лишь отдаляет перспективу мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Один из докладов с совещания в Белом доме гласит, что Трамп хотел применить ядерное оружие. Генерал Дэн Кейн встал и сказал: "Нет". <…> Так что в Вашингтоне происходят очень, очень странные вещи... Знаете, с Трампом что-то не так... Все это было манипуляцией на фондовом и товарном рынках. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. А 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о режиме прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде мирные переговоры между сторонами конфликта кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но американские военнослужащие начали блокаду иранских морских портов. В ответ на эти недружественные действия в субботу иранские ВВС вновь перекрыли Ормузский пролив.

