В США объяснили, что армия служит больше не стране, а правящей личности.

На американской территории происходит политизация армии. Речь идет о процессе, при котором Вооруженные силы защищают не страну, а конкретного политического деятеля. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Worksсделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный специалист уверен, что сейчас это можно увидеть на примере вооруженного конфликта в Иране.

Позвольте мне указать на то, что мы здесь наблюдаем. Я бы назвал это политизацией армии — превращением Вооруженных сил в преторианскую гвардию вместо легионеров. В римской системе легионеры сражались за Рим, за нацию. Преторианская гвардия же существовала для защиты конкретного политика. И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. Ларри Джонсон, эксперт

Аналитик добавил, что для самого главы государства Дональда Трампа ситуация на Ближнем Востоке складывается по негативному сценарию. Он напомнил, что по словам лидера Белого дома, США якобы уже победили Иран, так как у страны больше нет ни средств противоракетной обороны, уничтожены флот и Военно-воздушные силы. Однако после этих заявлений в СМИ разошлись сведения о том, что иранским представителям удалось сбить американские самолет F-15 и вертолет Black Hawk.

Из-за конфликта в Иране в мире резко сократится выпуск чипов.

