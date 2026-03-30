Из-за конфликта в Иране в мире резко сократится выпуск чипов

Эксперт объяснил, какие поставки, кроме нефти, мир недополучает из-за действий США на Ближнем Востоке.

Из-за блокировки акватории Ормузского пролива в мире может резко сократиться производство компьютерных чипов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Worksсделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный специалист уверен, что во всем мире из-за вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном на Ближнем Востоке существенно пострадает производство всех видов продукции, где используются чипы, включая компьютерную технику, гаджеты и современные виды вооружения. Речь идет о том, что компаниям не хватает для производства техники гелия, поставки которого шли из региона стран Персидского залива.

Есть вопрос с гелием.... Теперь эти чипы не производятся, потому что нет гелия. А если их не производят, то компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и все остальное, что зависит от этих чипов, становятся недоступными" Ларри Джонсон, эксперт

