Эксперт сообщил об отсутствии у США ракет для противодействия Ирану.

Иран располагает гораздо большим количеством баллистических ракет, чем считали в западных странах. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Mario Nawfal сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный специалист уверен, что американский президент-республиканце Дональд Трамп и израильское руководство "попались", так как они много не учли, когда начинали вооруженный конфликт в регионе.

Я утверждаю, основываясь на видеозаписях подземных ракетных баз в Иране, что у Ирана больше баллистических ракет, чем предполагалось на Западе. Это происходит в то время, когда две ключевые системы вооружения Запада для борьбы с баллистическими ракетами — комплексы THAAD и Patriot — фактически исчерпали свой ресурс. Их больше нет. Ларри Джонсон, эксперт

При этом иностранец объяснил, почему у Пентагона фиксируется нехватка собственных зенитных ракет. Речь идет о дружбе и бюрократии в США, из-за которых страна создает так мало ракет для противовоздушной обороны Patriot. В связи с дорогостоимостью такого оружия эти ракеты все еще собираются вручную. Цена на каждую единицу оценивается в сумму от четырех до шести миллионов долларов.

