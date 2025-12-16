Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на гибель россиян от оружия Запада

Омбудсмен по правам человека сообщила о рабочих контактах с международными представителями.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к международным правозащитным структурам с просьбой отреагировать на поставки западного оружия Украине, от применения которого погибает все больше гражданского населения. Экс-председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений из партии "Справедливая Россия" уточнила, что написала письмо в адрес Верховного комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателя Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, руководителя Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе, главы Комитета ООН по правам человека Чангроку Сохе, специального представителя генсека Всемирной организации о вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбы, генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу и председателя Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассиса. Законодвтель пояснила, что также удары ВСУ приводят к разрушению жилых домов, школ и больниц.

Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Омбудсмен уточнила прессе, что с каждым ударом ВСУ по мирным объектам стоят человеческие жизни. При этом нельзя говорить о правах человека и одновременно молчать о ситуации, когда западное оружие используется против мирного населения.

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Фото: Piter.tv