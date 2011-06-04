В ГД предложили создать аналог прокатных удостоверений для видеоигр

Председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия" предложила федеральному правительству ввести на территории страны аналог прокатных удостоверений для компьютерных и видеооигр. В комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" парламентарий из нижней палаты заметила, что власти также должны поддержать отечественных разработчиков компьютерных игр.

У меня в моих предложениях по поддержке наших российских видеоигр достаточно большое внимание этому уделено, и теме традиционных ценностей, поддержке тех структур, которые делают игры с традиционными ценностями, это очень важно, это очень нужно, над этим нужно работать. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

