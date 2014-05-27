"Ведомости": в ГД предложили ввести механизм самозапрета на онлайн-лотереи

Яна Лантратова рассказала о предложении к Минфину России.

Председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия" направила российскому министру о финансам РФ Антону Силуанову письмо с предложением ввести в стране механизм добровольного самозапрета граждан на участие в онлайн-лотереях. Соответствующее заявление сделали журналисты издания "Ведомости" со ссылкой на текст письма от парламентария из нижней палаты. В документе политик указала на существующую проблему доступности участия населения в лотереях из-за цифровизации,. Такая ситуация повышает риск импульсивных расходов и вовлечения в деятельность людей, склонных к зависимости. По словам законодателя, сейчас государство движется в сторону защиты граждан в сфере азартных игр, однако механизм самозапрета для онлайн-лотерей все еще отсутствует. Этот инструмент может быть введен при помощи подачи заявление в "Госуслугах" или МФЦ.

Представитель "Единого регулятора азартных игр" сообщил в комментарии газете, что компания готова участвовать в проработке предложенного механизма. Представитель Минфина отметил, что профильное ведомство рассмотрит предложение в установленном порядке при его поступлении от депутата.

