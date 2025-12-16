Бельский обсудил с парламентариями Бали укрепление связей с Петербургом

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский встретился с главой Совета народных представителей провинции Бали. Стороны договорились о развитии межпарламентского сотрудничества в экономике, туризме, образовании и культуре.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский провёл встречу с председателем Совета народных представителей провинции Бали И Дева Маде Махаяднья. В ходе переговоров стороны обсудили развитие межпарламентского взаимодействия и дальнейшее укрепление связей между Северной столицей и индонезийским регионом.

Бельский заявил, что народная дипломатия является фундаментом долгосрочного партнёрства. Именно законодатели, по его словам, обеспечивают правовую поддержку совместных проектов в сферах экономики, туризма, образования, культуры и молодёжной политики.

Председатель петербургского парламента также подчеркнул готовность Законодательного собрания к продуктивному взаимодействию с балийскими коллегами. После планируемого подписания соглашения о сотрудничестве между Петербургом и Бали следующим шагом может стать официальное закрепление контактов между представительными органами двух регионов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: Telegram / Александр Бельский