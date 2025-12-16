Россиянка, впавшая в кому на Бали после предполагаемого отравления, умерла

Знакомые с ситуацией сообщили о гибели девушки, которая отравилась метанолом.

Российская туристка по имени Анна, впавшая ранее в кому на индонезийском острове Бали, скончалась. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился знакомый девушки. Известно, что проблемы у путешественницы начались после предполагаемого отравления метанолом.

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Напомним, что Анна прилетела на Бали 31 мая. Уже на следующий день ей стало плохо после употребления местного вина. Пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. там она впала в кому. По словам близких россиянки, врачи предположили тяжелое отравление метанолом. Позже девушке констатировали смерть мозга. Родственники и друзья боролись за жизнь пострадавшей и пытались организовать ее медицинскую эвакуацию домой.

Известно, что метанол является сильнодействующим ядом. Даже небольшое количество этого вещества может вызвать тяжелое поражение центральной нервной системы у человека, потерю зрения, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии периодически регистрируются случаи отравления контрафактным алкоголем, содержащим в своем составе метиловый спирт.

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