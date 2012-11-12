Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей.

По словам главы государства, законодательный процесс должен быть системным и творческим. Он подчеркнул, что парламентарии должны защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но не стоит на этом зацикливаться. Путин назвал такой подход контрпродуктивным.

Излишние барьеры тормозят развитие. Это всё явления временные, проходящие, а Россия вечна. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремлённым в будущее. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России