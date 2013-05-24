Президент РФ Владимир Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно тексту опубликованных поручений главы государства по итогам мартовской встречи с бизнесом на съезде РСПП, Путин призвал "обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование". Данную задачу поручили правительству совместно с Госдумой.

Также отмечается, что Путин призвал включить необходимые для этого мероприятия в отраслевые программы в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Он поручил контролировать кадровую сферу и следить за снижением дефицита сотрудников в стране.

