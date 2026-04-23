Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководителя МОК

Президент России Владимир Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководителя Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом он заявил в ходе награждения российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами.

По его словам, действия прежнего руководства МОК нанесло ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Глава государства отметил, что эти люди вводили санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения конфликта на Украине, но игнорировали другие аналогичные вооруженные конфликты. Он добавил, что избирательные санкции прежних руководителей "обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников".

Надеюсь, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это тяжёлое, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников.



Владимир Путин, президент РФ

