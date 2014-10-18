Сегодня, 15:54
38
d_s_sarkisov

Путин: выборы в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях

По словам главы государства, впервые в этих выборах примут участие жители новых регионов.

Выборы депутатов Госдумы, которые запланированы на сентябрь 2026 года, пройдут в непростых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".

По словам главы государства, впервые в этих выборах примут участие жители новых регионов страны. Он подчеркнул, что выборы пройдут в непростых условиях. Он подчеркнул, что противники России "будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества"

Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Пензенской области.

Видео: официальный сайт президента России

