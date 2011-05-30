Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Пензенской области Олегом Мельниченко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мельниченко доложил об основных показателях экономического развития региона. Он уделил особое внимание результатам инвестиций в отрасли сельского хозяйства и промышленности, включая импортозамещение некоторых видов высокотехнологичной продукции.

По словам Мельниченко, к 2021 году Пензенская область дала порядка 272 млрд по валовому региональному продукту. Он подчеркнул, что к 2029 году власти региона намерены преодолеть планку в 1 трлн долларов. Кроме того, региону придает устойчивости доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте, которая составляет 35,6%.

Ранее Путин заявил, что динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус.

