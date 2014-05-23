Путин: динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус

Динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, уже два месяца подряд снижается экономическая динамика. Он подчеркнул, ссылаясь на статистические данные, что за январь-февраль 2026 года ВВП сократился на 1,8%. Также президент добавил, что в минусе оказалось "такое важное, системно значимое направление как строительство". Путин добавил, что специалисты отмечают календарные и погодные факторы в качестве причин отрицательной динамики.

Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России