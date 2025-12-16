Умерла менеджер группы ABBA Йорель Хансер

Фанаты группы ABBA называли Хансер "пятым участником" коллектива.

Менеджер шведской поп-группы ABBA Йорель Хансер скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщило издание Daily Star.

Представители коллектива не назвали причину смерти. В официальном заявлении они отметили, что Хансер была для них соратником и самым дорогим другом.

Фан-группа ABBA Access считала Хансер "пятым участником" коллектива. Они подчеркнули, что Йорель десятилетиями оставалась рядом с музыкантами, поддерживая на каждом этапе их карьеры.

По словам поклонников, именно ее преданность делу во многом повлияли на успех шведской группы, создав наследие, которое долгие годы живет в сердцах миллионов людей по всему миру.

Йорель Хансер пришла в коллектив начала в сентябре 1969 года, устроившись в офис Стига Андерсона, который был менеджером квартета. Спустя несколько лет она заняла пост вице-президента лейбла Polar Music, а впоследствии стала персональным менеджером группы.

Хансер сопровождала четверку на гастролях и взаимодействовала с представителями СМИ. В знак своей признательности ABBA специально к ее тридцатилетию в 1979 году записала композицию Sång Till Görel.

Ранее сообщалось, что на 65 году жизни умер ведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов.

Фото: Magnific