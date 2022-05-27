Музыканты презентуют серию голографических шоу в Лондоне.

Шведская поп-группа ABBA впервые за 36 лет собралась вместе на публике. Об этом сообщает Reuters.

Участники знаменитого музыкального коллектива собрались в Лондоне, чтобы презентовать серию голографических шоу под названием ABBA Voyage. Они приурочены к выходу последнего альбома Voyage, ставшим первым релизом группы за 40 лет.

Отмечается, что на концертах вместо участников ABBA выступят их цифровые голограммы. Они будут представлены участниками группы в 1970-е годы.

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Видео: BBC News