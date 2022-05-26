Шевчук рассказал о своих впечатлениях от просмотра "Дома-2"

Музыкант заявил, что видел ее всего один раз.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал о своих впечатлениях от просмотра реалити-шоу "Дом-2". Об этом он заявил в интервью программе "Эволюция сознания".

Шевчук заявил, что на его концерты ходит много молодежи, и это радует музыканта. Он считает, что она двинет российскую историю. При этом музыкант заявил, что есть та молодежь, которая находится под влиянием негативных факторов.

Есть типа "Дом-2". Вы знаете, наверное, передачу такую. Один раз ее видел - мне хватило этой эротики. Юрий Шевчук, лидер ДДТ

Ранее мы сообщали, что в петербургский суд направили дело на Шевчука.

Видео: YouTube / Odesa Film Studio