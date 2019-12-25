В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2"

Предположительно, девушка живет на пляже в палатке и отказывается от любой помощи.

Волонтеры на территории Паттайи уже несколько дней пытаются найти потерявшую память экс-участницу "Минуты славы" и "Дома-2", украинского мастера спорта по художественной гимнастике, уроженку города Луганска Юлию Реутову. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на слова лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светланы Шерстобоевой. Известно, что утром 13 февраля девушку заметили на пляже, расположенном в северной части тайского города. Ранее один из туристов выложил в социальные сети видеоролик с одетой в грязную и рваную одежду русскоговорящей девушкой, которая была полностью дезориентирована. Она выбрасывала вещи и отказывалась от любой помощи. По предварительной информации, Юлия Реутова может жить в палатке, но сторонится людей.

Выяснилось, что красотка, убегавшая от туриста Нурлана Багирова, роняя тапки, это Юлия Реутова - цирковая артистка. Она прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке. Выступала в "Минуте славы" на Первом канале". Светлана Шерстобоева, волонтер

На текущий момент добровольцам пока неизвестно, сохранились ли у Юлии Реутовой документы. Если их нет, тогда девушка может быть задержана местными правоохранительными органами для проверки ее иммиграционного статуса по электронным учетам. В том случае, если окажется, что она находится в Таиланде после окончания срока действия визы или безвизового въездного штампа, то нарушительнице грозит арест, штраф и отправка в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Затем ее депортируют из страны.

Фото: pxhere.com