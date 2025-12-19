  1. Главная
Сегодня, 12:10
lesjasap

В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра

Сейчас девушка находится в Таиланде, но скоро отправится домой.

Освобождена незаконно удерживаемая российская гражданка. Девушка находилась в мошенническом колл-центре, расположенном на пограничной с Таиландом территории Мьянмы. Соответствующее заявление сделали представители посольства России в Бангкоке через собственный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что работа проведена совместными усилиями  российских и мьянманских дипломатов, а также полиции Таиланда и Мьянмы.

В результате скоординированных действий посольства, таиландских и мьянманских полицейских, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке Мадина Д. была освобождена  и помещена в миграционный центр г. Мьявади.

сообщение от дипломатического представительства

Во вторник, 3  февраля, организована передача на таиландскую сторону гражданки из России с дальнейшим сопровождением в Бангкок. Оттуда наша соотечественника вылетит домой. В российском посольстве добавили, что в ряде стран региона действует транснациональная преступная сеть, которая занимается вербовкой иностранцев под предлогом трудоустройства. Некоторых кандидатов после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, а оттуда организовывали их незаконное перемещение Мьянму. При этом доставка людей осуществлялась в обход официальных пунктов пограничного контроля.  Мадина Д., которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя". Затем ее насильственно отправили в соседнюю страну и заставили работать на противоправную организацию.

Ликвидация "техподдержки" украинских мошенников прошла в Мурино.

Фото и видео: Telegram / Посольство России в Таиланде

Теги: мьянма, посольство, таиланд
