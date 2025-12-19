Ликвидация "техподдержки" украинских мошенников прошла в Мурино

Следственным Управлением УМВД России "Пушкинское" возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("мошенничество") и по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("незаконное использование средств связи").

В результате проведения оперативных мероприятий, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно со Специальным полком Главного управления, пресекли преступную деятельность организованной группы, которая обманным путем похищала деньги у граждан РФ, используя современные средства коммуникации.

В съемных квартирах, расположенных в Мурино и Новом Девяткино, правоохранительными органами были задержаны два человека, оказывавших содействие украинским мошенникам. Это 20-летняя безработная девушка, прибывшая в Петербург из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, переехавший в Петербург из Калмыкии.

По информации, полученной оперативниками, с августа прошлого года эти лица активно сотрудничали с мошенническими колл-центрами, находящимися на украинской территории. Они обеспечивали функционирование так называемых "сим-боксов" – комплексов оборудования и программного обеспечения, предназначенных для маршрутизации телефонных звонков. Эти устройства позволяли совершать звонки из-за рубежа, скрывая при этом настоящее местоположение звонящих.

Задержанные получали от своих руководителей оборудование и сим-карты через различные курьерские службы. В целях соблюдения секретности злоумышленники меняли съемное жилье каждые 3-4 дня. За свою помощь в преступной схеме они получали денежное вознаграждение в криптовалюте, составлявшее 12 тысяч рублей в день каждому. Через созданный ими канал связи ежедневно проходило не менее 5 тысяч мошеннических звонков.

Установлено, что задержанные причастны к 50 уголовным делам, возбужденным в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. В ходе обысков по местам жительства полиция изъяла 2 шлюза, 2 ноутбука со специализированным программным обеспечением, 2 маршрутизатора, 19 телефонов, содержащих переписку и инструкции от кураторов, более 3500 SIM-карт и 7 банковских карт.

Следственным Управлением УМВД России "Пушкинское" возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("мошенничество") и по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("незаконное использование средств связи"). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петебургу и Ленобласти