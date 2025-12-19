  1. Главная
Сегодня, 8:42
Полиция вычислила 23 нелегала в ходе миграционного рейда в Калининском районе

Всего проверили около 400 человек, примерно половину из которых составили граждане стран СНГ.

Сотрудники полиции провели одновременную проверку двух объектов — овощной базы на проспекте Непокорённых и строительной площадки на Амурской улице. Эти точки известны большим числом иностранных работников, поэтому особое внимание было уделено соблюдению норм миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе операции привлечены более 100 полицейских разных подразделений, включая Управления по вопросам миграции, Госавтоинспекции, экономической безопасности и противодействия коррупции. Дополнительно участвовали бойцы спецполка полиции и подразделения Росгвардии. Всего проверили около 400 человек, примерно половину из которых составили граждане стран СНГ. У 23 мигрантов выявлены нарушения миграционного законодательства. Все они доставлены в отделы полиции, привлечены к административной ответственности и будут депортированы из России.

Кроме того, инспекторы ГИБДД осмотрели свыше сотни транспортных средств, выявив нарушения ПДД у 13 водителей, которым выписаны соответствующие административные протоколы.

Руководством Главного управления МВД контроль над соблюдением миграционного законодательства ведётся особенно внимательно, и подобные мероприятия проводятся регулярно.

Ранее мы сообщили о том, что в  ходе рейда на дорогах в Калининском районе проверили около 500 человек.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

