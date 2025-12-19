В ходе рейда на дорогах в Калининском районе проверили около 500 человек

В отделы увезли 10 мигрантов, они привлечены к ответственности за нарушения законодательства.

Полиция, Росгвардия и сотрудники Управления по вопросам миграции провели рейд на дорогах Калининского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего осмотрели более 300 машин. Особое внимание уделяли проверке документов как водителей, так и пассажиров. Проверено почти 500 человек, около 100 из них оказались иностранцами. В отделы увезли 10 мигрантов, они привлечены к ответственности за нарушения законодательства.

Также выявлено порядка 20 нарушений по линии ПДД: протоколы составлены за непристегнутые ремни и технические неисправности. Водитель без прав остался без автомобиля – транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Петербурга подводят итоги масштабной зачистки Апраксина двора.

Видео: пресс-служба МВД России