  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:26
84
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ходе рейда на дорогах в Калининском районе проверили около 500 человек

0 0

В отделы увезли 10 мигрантов, они привлечены к ответственности за нарушения законодательства.

Полиция, Росгвардия и сотрудники Управления по вопросам миграции провели рейд на дорогах Калининского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Всего осмотрели более 300 машин. Особое внимание уделяли проверке документов как водителей, так и пассажиров. Проверено почти 500 человек, около 100 из них оказались иностранцами. В отделы увезли 10 мигрантов, они привлечены к ответственности за нарушения законодательства. 

Также выявлено порядка 20 нарушений по линии ПДД: протоколы составлены за непристегнутые ремни и технические неисправности. Водитель без прав остался без автомобиля – транспортное средство поместили на специализированную стоянку. 

Ранее мы рассказывали о том, что власти Петербурга подводят итоги масштабной зачистки Апраксина двора. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: мвд, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии