Власти Петербурга подводят итоги масштабной зачистки Апраксина двора

В 2025 году с рынка убрали 150 кв. метров самостроя, изъяли контрабанды на 40 млн рублей и выявили сотни мигрантов.

Власти Санкт-Петербурга подводят итоги жёсткой кампании по наведению порядка на легендарном Апраксином дворе, стартовавшей в 2025 году. За восемь месяцев активной работы рынок был значительно расчищен от незаконной деятельности, сообщили в городском Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Самым масштабным стал рейд в конце марта 2025 года, когда на территорию рынка вышли около 500 сотрудников полиции, Росгвардии и контролирующих органов. Были демонтированы 31 незаконно возведённый ларек, включая объекты в самом центре, и изъято почти 200 мешков с одеждой и обувью. Параллельно были составлены 25 протоколов за нарушения миграционного законодательства.

Всего за 2025 год, по данным комитета, с территории Апраксина двора было убрано 150 квадратных метров незаконных строений, а общая стоимость изъятого контрафактного и нелегального товара превысила 40 миллионов рублей. Было возбуждено около 400 административных дел, преимущественно за незаконную рекламу.

После мартовского рейда, как отмечают в ведомстве, попытки захвата городских земельных участков на рынке прекратились, а оставшиеся правонарушения оперативно пресекались. При этом, как сообщала "КП-Петербург", продавцы тогда выражали обиду, что их не предупредили о проверке заранее, как это бывало раньше. Однако ключевая проблема рынка — нелегальная миграция — сохраняется. Рейды продолжаются и в 2026 году. Только в середине января полиция проверила документы у более чем 100 иностранных граждан на Апрашке. Результат показателен: почти каждый четвертый не смог подтвердить законность своего пребывания в России.

Ранее Piter.TV сообщал, что полицейские провели масштабный рейд на Софийской овощебазе.

Фото: