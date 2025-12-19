Полицейские провели масштабный рейд на Софийской овощебазе

Итогом операции стало задержание 15 иностранцев, чьи действия подпали под статью 18.8 КоАП РФ ("нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ").

Совместная операция сотрудников петербургской полиции и Росгвардии завершилась масштабной проверкой на крупном оптовом рынке южного района города, целью которой было выявление нелегальных мигрантов. Всего в мероприятии задействовали около 150 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проверке подверглись торговое пространство и территория вокруг рынка. Полицейские осмотрели почти 500 человек, большинство из которых оказались иностранцами. Часть мигрантов попытались избежать проверки, заметив приближение патрулей, однако попытки бегства были пресечены благодаря работе беспилотника, фиксировавшего пути отступления нарушителей.

Итогом операции стало задержание 15 иностранцев, чьи действия подпали под статью 18.8 КоАП РФ ("нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ"). В отношении них составлены административные протоколы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД была проведена проверка водителей автотранспорта. Из проверенных двух сотен машин выявлены примерно 10 случаев нарушений Правил дорожного движения, включая езду без водительских удостоверений, отказ пристегиваться ремнями безопасности, наличие неисправностей автомобиля и отсутствие полисов обязательного страхования ответственности владельцев ТС.

При осмотрах грузов и помещений автосалонов активную помощь оказывали кинологи с подготовленными служебными животными.

Такие профилактические акции проходят регулярно по решению руководства ГУ МВД по Санкт-Петербургу в целях контроля соблюдения законности среди большого числа иностранных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что прохожий набросился на водителя скорой помощи на Ленинском.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти