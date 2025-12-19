  1. Главная
Прохожий набросился на водителя скорой помощи на Ленинском
Сегодня, 8:54
lizapoluda

Начаты мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лица, совершившего нападение.

В ночь на 19 января сотрудники полиции Красносельского района получили сигнал о нападении на работника медицинской службы. Информация поступила о происшествии возле подъезда дома №74 на Ленинском проспекте, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля скорой помощи, 38-летний мужчина, подвергся нападению со стороны незнакомого прохожего. Потерпевший, получив телесные повреждения, обратился за оказанием необходимой медицинской помощи, после которой продолжил амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы сообщили о том, что посетитель бара на проспекте Культуры задержан за избиение оппонента.

Фото: Piter.TV

