Прохожий набросился на водителя скорой помощи на Ленинском

В ночь на 19 января сотрудники полиции Красносельского района получили сигнал о нападении на работника медицинской службы. Информация поступила о происшествии возле подъезда дома №74 на Ленинском проспекте, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля скорой помощи, 38-летний мужчина, подвергся нападению со стороны незнакомого прохожего. Потерпевший, получив телесные повреждения, обратился за оказанием необходимой медицинской помощи, после которой продолжил амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Начаты мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лица, совершившего нападение.

Фото: Piter.TV