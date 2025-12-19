Посетитель бара на проспекте Культуры задержан за избиение оппонента

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Сообщение о конфликте, произошедшем в баре дома номер 1 на проспекте Культуры, поступило в органы полиции Калининского района 18 января в ранние утренние часы — в 04:55 утра. Сотрудники правоохранительных органов прибыли незамедлительно и задержали 36-летнего мужчину, находившегося в заведении. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что задержанный напал на другого посетителя бара в ходе словесной перепалки. Жертвой нападения стал 41-летний гражданин, получивший травмы различной степени тяжести, вследствие чего был доставлен в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). После случившегося мужчина был помещён под стражу согласно положениям статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV