Нетрезвый петербуржец напал с ножом на женщину в подъезде на Октябрьской набережной

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ ("разбой").

В воскресенье вечером, 17 января, женщина, проживающая в доме № 84 на Октябрьской набережной, обратилась в отделение полиции Невского района с заявлением о совершённом на неё нападении прямо в подъезде её дома. Преступник похитил мобильный телефон ценой 7 000 рублей, угрожая женщине ножом. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место преступления и вскоре задержали подозреваемого, 40-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При обыске у задержанного были обнаружены орудие нападения — нож, а также украденный у жертвы смартфон.

Задержанный взят под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ и направлен в изолятор временного содержания.

Фото: Pxhere