В Парголово водители устроили конфликт с применением лопаты и травмата из-за парковочного места

По данному происшествию уполномоченными органами проводится служебная проверка.

Вечером 18 января около 20:00 в правоохранительные органы Выборгского района поступила информация о произошедшем инциденте с применением оружия вблизи жилого здания № 9, корпус 1, расположенного на улице Архитектора Белова в поселении Парголово. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что причиной конфликта двух автовладельцев стало парковочное место. Женщина и мужчина, управлявшие автомобилем марки Volkswagen, воспрепятствовали попытке водителя Lada Largus занять свободное место, создав напряженную ситуацию и прибегнув к угрозам с использованием саперной лопатки. Ответом мужчины стал выстрел вверх из зарегистрированного травматического пистолета.

Водитель Lada Largus задержан и передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства. У него конфискован травматический пистолет. Официальных заявлений от пострадавших сторон в органы правопорядка пока не зарегистрировано.

По данному происшествию уполномоченными органами проводится служебная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что задержан вандал, разбивший стекло трамвая в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV